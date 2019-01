Fallout 76: alcune informazioni sulla Patch 5, attesa a fine Gennaio

Nell'appuntamento odierno con "Inside the Vault", PAROLA DA Bethesda ha presentato alcune informazioni relativa alla Patch 5.

Dopo le migliorie apportate al gioco con l'ultimo aggiornamento di Gennaio, la Software House ha infatti intenzione di arricchire Fallout 76 di ulteriori contributi. In particolare, Bethesda ha in programma di rilasciare la Patch 5 in occasione della fine di gennaio 2019. Le note di aggiornamento relative a quest'ultima non sono ancora definite, ma la Software House fornisce alcune anticipazioni. Ve le presentiamo qui di seguito, così come riportate sul Sito Ufficiale

"Modifica leggendaria Due colpi: la modifica leggendaria Due colpi subirà alcune messe a punto in termini di bilanciamento. Alcuni sono rimasti frustrati dalla potenza di questa modifica, soprattutto chi ne è stato vittima. Con la patch 5, i danni bonus per le armi modificate con Due colpi sono stati ridotti al +25%. Inoltre, la modifica non è più saccheggiabile nel mondo di gioco.

la modifica leggendaria Due colpi subirà alcune messe a punto in termini di bilanciamento. Alcuni sono rimasti frustrati dalla potenza di questa modifica, soprattutto chi ne è stato vittima. Con la patch 5, i danni bonus per le armi modificate con Due colpi sono stati ridotti al +25%. Inoltre, la modifica non è più saccheggiabile nel mondo di gioco. Modifiche riciclate: siamo a conoscenza di un problema che riguarda il riciclo accidentale delle modifiche. La patch 5 introduce una soluzione: modifiche di armi e armature sfuse dovranno essere riciclate manualmente affinché siano utilizzabili per creazione e riparazione."

Vi ricordiamo che Fallout 76 è attualmente disponibile per PC, Playstation 4 ed Xbox One. Segnaliamo inoltre che tra i monti dell'Appalachia gli utenti hanno recentemente scovato una Stanza decisamente particolare!