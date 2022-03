Fallout 76: gli alieni invadono l'Appalachia! Tutte le novità della Stagione 8

La preannunciata invasione aliena della Roadmap 2022 di Fallout 76 ha ufficialmente inizio. Per tutta la durata della Stagione 8 del GDR multiplayer di Bethesda, tutti gli esploratori dell'Appalachia dovranno fronteggiare la nuova, spaventosa minaccia proveniente dallo spazio.

L'arrivo degli alieni in Appalachia s'accompagna agli avvistamenti di massa degli UFO: ciascun velivolo extraterrestre apparirà casualmente sulla mappa per dare modo al proprio equipaggio di sbarcare e ingaggiare battaglia contro gli ultimi sopravvissuti all'apocalisse atomica.

Chi vorrà strappare dalle fredde mani degli alieni i loro equipaggiamenti ipertecnologici dovrà armarsi di tutto punto e dare il meglio di sé in scontri all'ultimo sangue. Per tutta la durata della Stagione 8, Vault-Tec e Abraxodyne Chemical uniscono le proprie forze per fornire ai difensori dell'Appalachia un Tavoliere pieno zeppo di elementi estetici, Valuta da spendere ingame, materiali di consumo e tanto altro, seguendo la tipica progressione da gioco da tavolo che caratterizza le esperienze stagionali di Fallout 76.

Nell'ottica di un costante ampliamento dell'offerta ludica e contenustica del GDR a sviluppo continuo di Fallout, Bethesda approfitta del lancio dell'update che lancia la Stagione 8 per aggiungere ulteriori armi, vernici, oggetti per il CAMP e ricompense da sbloccare, oltre a punti SCORE in Fallout Worlds e, per chi esplora l'Appalachia in cerca di avventure free roaming, un nuovo alleato.

L'update sulla Stagione 8 di Fallout 76 dovrebbe essere già disponibile su PC, PlayStation e Xbox, con un file d'installazione che richiederà il download di 10GB (Bethesda.net), 17.9GB (Microsoft Store), 11.6GB (Steam), 18.1GB (PS4 e PS5) o 17.2GB (Xbox One e Series X/S).