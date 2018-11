Fallout 76, l'analisi di Digital Foundry: problemi di framerate su tutte le console

Mentre la stampa internazionale è ancora impegnata a testare Fallout 76, la redazione di Digital Foundry ha pubblicato un'approfondita video-analisi che mette a confronto tutte le edizioni console del titolo post-apocalittico online di Bethesda.

Per quanto riguarda la risoluzione, Xbox One X sbaraglia la concorrenza con il suo 4K nativo (3840x2160). Seguono le due console di Sony: su PlayStation 4 Pro si ferma a 2560x1440, mentre su PlayStation 4 a 1920x1080. Su Xbox One è invece stata implementata una soluzione dinamica, che nelle situazioni più difficili da gestire riduce la risoluzione orizzontale, scendendo fino 1440x1080.

Dal punto di vista visivo, le versioni sono piuttosto simili, dal momento che presentano texture, distanza di visuale e altre effetti comparabili. Le due console premium fanno invece un miglior lavoro per quanto concerne l'illuminazione volumetrica. Decisamente problematiche, invece, le performance. Tutte e quattro le versioni del gioco presentano evidenti cali di framerate fino a 15-20 fps, oltre a impuntamenti e stuttering, fenomeni che in determinate aree si verificano con elevata frequenza.

Potete farvi un'idea ancora più chiara guardando la video-analisi allegata in apertura. Intanto, nell'attesa che arrivi la recensione, vi consigliamo di leggere le impressioni del nostro Alessandro Bruni dopo le prime 30 ore trascorse su Fallout 76.