Fallout 76: annunciata la data di inizio dello stress test su Xbox One

Nella giornata di oggi, Bethesda ha finalmente annunciato quando inizierà lo stress test di Fallout 76, che andrà a precedere la B.E.T.A vera e propria del gioco. Questa prima fase di test del nuovo capitolo della serie avrà luogo esclusivamente su Xbox One.

Per poter accedere allo stress test di Fallout 76, i giocatori Xbox One dovranno aver effettuato innanzitutto il pre-order del gioco, oltre a dover essere iscritti a Xbox Live Gold e far parte del programma Xbox Insider. Rispettare questi requisiti, tuttavia, non darà accesso garantito al test, in quanto Bethesda effettuerà una scrematura degli utenti che faranno richiesta. Vi segnaliamo inoltre che l'iniziativa, attualmente, è riservata ai soli giocatori nordamericani.

Lo stress test inizierà sabato 13 ottobre. Maggiori dettagli possono essere estrapolati direttamente dalla FAQ pubblicata dalla compagnia. Dopo questo primo test, Bethesda annuncerà i dettagli sulla beta che invece arriverà anche su PC e PlayStation 4.

Ricordiamo ai lettori che Fallout 76 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 14 novembre 2018. Pete Hines ha recentemente confermato che il titolo non consentirà ai giocatori la possibilità di effettuare il respec dei propri personaggi. Se interessati ad approfondire il nuovo capitolo della serie RPG, vi rimandiamo alla nostra nuova Anteprima dedicata.