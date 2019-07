Fallout 76: annunciati la data di uscita della patch 11 ed un nuovo evento speciale!

Nel corso dei primi giorni di luglio, il team di Bethesda aveva anticipato l'imminente pubblicazione della nuova patch di Fallout 76: a quanto pare, però, non è l'unica sorpresa in programma per il mese di luglio!

Tramite l'ormai consueto appuntamento con "Inside the Vault", il team di sviluppo ha offerto ulteriori dettagli sul prossimo futuro del gioco. In particolare, è stato annunciato che la patch 11 sarà resa disponibile per i giocatori a partire dal prossimo martedì 16 luglio. Come già anticipatovi sulle pagine di Everyeye, tra gli obiettivi di quest'ultima figura la volontà di semplificare il gioco per i nuovi arrivati, con modifiche che rendano più graduale il contatto con talune sfide o meccaniche.

Ma non è tutto: Bethesda ha infatti in programma di dare il via ad un "nuovo evento stagionale" nel periodo finale del mese di luglio. La data di inizio di quest'ultimo non è ancora stata svelata, ma seguiranno aggiornamenti nelle prossime settimane. Tuttavia, il team di sviluppo ha fornito qualche indizio sulla natura dell'evento, specificando che consentirà a coloro che popolano l'Appalachia di Fallout 76 di affrontare l'estate in compagnia di Grahm e di Charlie muu-muu. Sembra infatti che il primo abbia intenzione di darsi al barbecue ed organizzare una "grande festa". Se questa avrà successo, si segnala, "sarete adeguatamente ricompensati": curiosi di saperne di più?



In chiusura, vi ricordiamo che uno degli ultimi aggiornamenti ha apportato miglioramenti al Nuclear Winter di Fallout 76.