Fallout 76, Armor Ace & The Power Patrol: la Stagione 4 comincia a breve

Quando il prossimo 27 aprile verrà pubblicato il grande aggiornamento "Pronti e Carichi", in <Fallout 76 prenderà ufficialmente il via anche la Stagione 4 con un tavoliere nuovo di zecca.

Nella nuova stagione, intitolata "Armor Ace and the Power Patrol in Cold Steel", l'intrepido difensore della libertà si dirige a nord per affrontare il temibile Commissario Caos e la sua banda di canaglie robot, gli Yukon 5. In quella che sarà sicuramente una battaglia epocale, Armor Ace e la Power Patrol affronteranno ciascuno dei cinque, uno per uno. Riusciranno a farcela? Nel frattempo, assicuratevi di salire di livello per seguire la loro rivalità: in vostro soccorso è appena arrivato un weekend S.C.O.R.E. doppio, che proseguirà fino alle 19:00 di lunedì 19 aprile. Fino ad allora, riceverete ricompense S.C.O.R.E. doppio da ogni sfida giornaliera completata.

Il tavoliere offrirà 100 gradi da sbloccare e una vasta gamma di premi da ottenere salendo di livello, tra cui manichini, distintivi girino, Nuka-Shine Zero e Lager Formica Radioattiva Plus, oltre a ricompense classiche come oggetti consumabili, valute di gioco, atomi, pacchetti di carte Talento. Potrete anche rinvigorire il vostro arsenale con nuove skin per armatura atomica e armi, adornare la vostra dimora in Appalachia con nuovi oggetti per il C.A.M.P. e indossare nuovi completi. Non mancheranno delle ricompense bonus che i membri di Fallout 1st potranno ottenere in determinate tappe, in aggiunta alle ricompense standard.

Segnaliamo che con il grande aggiornamento di aprile di Fallout 76, arriveranno anche grandi cambiamenti per il CAMP e lo SPECIAL.