Fallout 76: arriva il fix ai problemi della patch 11, ecco tutti gli eventi del QuakeCon

Come ormai ben saprete, l'aggiornamento di Fallout 76 pubblicato qualche giorno fa ha creato più di qualche fastidio ai giocatori del titolo online e, fortunatamente, pare che molte di queste problematiche stiano per essere risolte con una nuova patch.

Al momento l'aggiornamento 11.5 è previsto per il prossimo 1 agosto 2019 e, rispetto a quanto annunciato precedentemente, arriverà con un leggero ritardo. Ad aver subito un posticipo è anche la Settimana della Carne di Fallout 76, il nuovo e particolare evento che avrà come protagonista il mutante Grahm e metterà a disposizione dei giocatori una serie di sfide a tema barbecue. Tra le altre novità del prossimo aggiornamento troviamo anche alcuni ritocchi alla modalità sopravvivenza, nella quale non verranno più mostrati sulla mappa i primi tre giocatori della classifica e renderà gli scontri tra giocatori più lunghi e complessi a causa della riduzione del danno inflitto nel PvP.

Le novità non finiscono qui e, in occasione del QuakeCon 2019, ci saranno diversi eventi dedicati a Fallout 76 e alla sua modalità Nuclear Winter. Tra questi troviamo la conferenza di sabato 27 luglio alle ore 17:00 durante la quale gli sviluppatori dovrebbero annunciare i primi dettagli sul futuro del gioco. Se siete intenzionati a seguire ogni singolo evento della fiera, potete trovare il calendario completo sul sito ufficiale.