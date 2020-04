Fallout 76 arriva su Steam: come sono le prime recensioni?

Fallout 76 è ora disponibile anche su Steam in contemporanea con l'arrivo della nuova espansione gratuita Wastelanders, scaricabile come aggiornamento su tutte le piattaforme. Come ha reagito la community di Steam al debutto del gioco Bethesda?

Nel momento in cui scriviamo su Steam sono presenti oltre 3.500 recensioni per Fallout 76, di queste 950 sono negative e oltre 2.600 positive, con un giudizio complessivo "Nella Media", valutazione globale dunque migliorata rispetto al day one, quando la maggior parte dei pareri erano negativi. L'update Wastelanders sembra essere stato ben accolto dai giocatori, in questi mesi Bethesda ha lavorato duramente per dare vita a nuovi contenuti e risolvere i principali bug di Fallout 76, introducendo anche nuove meccaniche di gioco come lo sfratto.

Ricordiamo che Fallout 76 per PC è gratis su Steam se avete già acquistato il gioco tramite il Bethesda Game Launcher, a patto di aver collegato gli account di Bethesda e Valve entro il 13 aprile. Per Fallout 76 l'arrivo su Steam è certamente positivo, il gioco potrebbe tornare sotto i riflettori godendo di nuova visibilità dopo un relativo periodo di appannamento causato dal malcontento della community e dalla mancanza di contenuti in grado di attirare nuovi giocatori, gli sviluppatori sembrano però aver capito ora la strada da percorrere.