Fallout 76: arrivano il weekend di prova gratis, punti XP doppi ed evento natalizio

Continua il supporto da parte di Bethesda a Fallout 76, che si prepara a ricevere numerosi contenuti e, tra le altre novità, anche un periodo di prova gratuito grazie al quale gli utenti curiosi potranno provare il gioco.

Iniziamo con il periodo di Punti XP doppi, che vi permetterà di ottenere molta più esperienza in qualsiasi modalità di gioco, inclusa la modalità Nuclear Winter, dal 12 al 15 dicembre 2019. A proposito della battle royale, con la pubblicazione del prossimo aggiornamento sarà possibile scegliere quale sarà la prossima mappa in cui giocare tra una partita e l'altra attraverso una classica votazione. Chi ama giocare con i propri amici in un server privato avrà poi l'opportunità di attivare nuove impostazioni per la privacy grazie alle quali decidere quali utenti della propria lista amici possono effettuare l'accesso.

Non poteva mancare l'arrivo di un evento a tema natalizio, visto che dal prossimo 12 dicembre 2019 potrete incontrare degli ardenti speciali che lasceranno cadere dei pacchi regalo contenenti oggetti di scarso valore o progetti rari.

Ecco di seguito tutti i dettagli sul fine settimana di prova gratuito del gioco:

Inizio: ore 17:00 di giovedì 12 dicembre 2019

Fine: ore 18:00 di lunedì 16 dicembre 2019

La prova sarà disponibile su PC (è richiesta l'installazione del client Bethesda), PlayStation 4 e Xbox One. Gli sviluppatori hanno confermato inoltre che per giocare alla versione di prova del gioco sarà obbligatorio disporre di un abbonamento attivo a PlayStation Plus o Xbox Live Gold. Durante questo periodo sarà possibile acquistare il gioco in forte sconto e, nel caso in cui doveste decidere di aggiungerlo alla vostra libreria, potrete mantenere tutti i progressi fatti nel corso della prova.

Potete trovare l'elenco completo delle novità in arrivo sul nuovo Inside the Vault pubblicato sul sito ufficiale.

