Fallout 76: in arrivo due weekend doppi XP ad aprile

Bethesda ha annunciato due speciali weekend doppi XP per Fallout 76 previsti per il mese di aprile. Si tratta di occasioni importanti per guadagnare facilmente punti esperienza in modalità Sopravvivenza e Avventura.

"Preparatevi a conquistare la Zona Contaminata, perché stiamo per festeggiare la pubblicazione di Wild Appalachia e della modalità Sopravvivenza Beta con ben due fine settimana a doppia esperienza ad aprile! Svolgendo missioni, creando oggetti e affrontando le bestie ardenti nel corso di quei due fine settimana si otterrà sempre il doppio dei punti esperienza. Il primo avrà il via il 4 aprile con la modalità Sopravvivenza; il secondo lo seguirà a breve distanza e riguarderà sia la modalità Sopravvivenza sia la modalità Avventura, dal 25 aprile."

Il primo weekend doppi XP si terrà dalle 18:00 di oggi (giovedì 4 aprile) a mezzogiorno di lunedì 8 aprile e coinvolgerà solamente la Modalità Sopravvivenza (in Beta) mentre il secondo fine settimana con doppi punti esperienza è previsto dal 25 al 29 aprile per le modalità Sopravvivenza e Avventura. Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche i nuovi codici di lancio di Fallout 76 validi fino al prossimo 8 aprile.

Recentemente, Todd Howard di Bethesda ha ammesso le difficoltà nello sviluppo di Fallout 76, la compagnia continuerà in ogni caso a supportare il progetto con nuove patch e contenuti aggiuntivi.