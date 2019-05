Fallout 76: in arrivo gli Erogatori, il Collezionista e le Macchine di scambio leggendario

Nonostante la risposta da parte della comunità non sia stata completamente positiva, Bethesda non ha alcuna intenzione di smettere di supportare Fallout 76. Il titolo post-atomico si espanderà martedì 7 maggio con la grande Patch 9, che introdurrà un mucchio di novità.

Scout pionieri e zaini non sono le uniche funzionalità in arrivo: la compagnia del Maryland ha in serbo anche dell'altro, come gli Erogatori personali e le Macchine di scambio leggendario. I primi vi permetteranno di trasformare il vostro C.A.M.P. in un negozio. Con gli erogatori potrete guadagnare mettendo in vendita oggetti da voi creati o trovati durante la partita. Potrete anche visitare i C.A.M.P. degli altri abitanti per fare shopping e ampliare la vostra collezione. Dopo aver costruito un erogatore, potete assegnarvi oggetti dall’inventario e stabilire il prezzo in tappi per ogni elemento. Gli oggetti messi nell’erogatore rimarranno nel vostro inventario, ma saranno anche contrassegnati da un’apposita icona, così sarà più semplice individuare quelli indirizzati alla vendita. Riceverete una notifica ogni volta che uno di essi viene venduto. I profitti (decurtati di una commissione del 10% per equilibrare l'economia di gioco) verranno aggiunti al vostro saldo in tappi. La posizione del vostro erogatore verrà segnata sulla mappa di tutti i giocatori, a patto che non siate ricercati.

A fine mese arriverà inoltre il Collezionista, un nuovo minatore talpa commerciante. Attenzione però, non tratta tappi. Nel suo negozio potrete scambiare un nuovo tipo di valuta, lo "scrip leggendario", e ottenere oggetti leggendari. In vista del suo arrivo, il 7 maggio verranno introdotte delle macchine di scambio leggendario (presso le stazioni ferroviarie dell’Appalachia) utilizzabili per scambiare gli oggetti leggendari poco interessanti in scrip. Più alta è la valutazione in stelle dell’oggetto, più sono gli scrip che ricevete.

Cosa ve ne pare di questa novità? Ricordiamo che la Patch 9 di Fallout 76 bilancerà anche delle armi, come i fucili al plasma, i fucili a pompa, il lanciafiamme e il cryolator.