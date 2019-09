Fallout 76: in arrivo un'importante novità per Nuclear Winter con il prossimo update

Il faticoso percorso compiuto da Bethesda per risollevare le sorti del progetto di Fallout 76, dopo le ultime novità legate alla modalità Avventura, non accenna a fermarsi. Con il prossimo aggiornamento in arrivo su PC e console assisteremo infatti a un'importante novità riguardante il modulo Nuclear Winter.

Come ci spiegano gli stessi sviluppatori nordamericani, la Patch 13 di Fallout 76 porterà in dote diverse migliorie e ottimizzazioni per tutte le funzionalità del kolossal sparatutto multiplayer: una di queste novità sarà rappresentata dall'introduzione della mappa Morgantown di Nuclear Winter.

A partire dal 10 settembre, l'aggiornamento in questione permetterà agli esploratori del West Virginia che si dilettano con le sfide battle royale di Fallout 76 su PC, PS4 e Xbox One di visitare questa cittadina recandosi presso le Flatwoods, una delle regioni più colpite dalle bombe nucleari che hanno posto fine alla civilità e che continuano inesorabilmente a piovere dal cielo a causa di predoni, creature mutanti e malfunzionamenti vari alle vecchie installazioni missilistiche.

Chi desidera vivere un'esperienza ruolistica più "classica", invece, sarà contento di sapere che la Patch 13 di Fallout 76 si premurerà di aggiungere nuove attività alle dinamiche free roaming e dei miglioramenti alla qualità della vita, specie per quanto concerne le missioni a fasi disponibili partecipando online all'incursione nel Raid 94. Maggiori dettagli su Morgantown e sulle altre novità di Fallout 76 verranno condivisi da Bethesda a ridosso dell'uscita del prossimo update.