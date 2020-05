Fallout 76: in arrivo un nuovo aggiornamento per la modalità battle royale Nuclear Winter

Ad un anno dall'introduzione di Nuclear Winter, la particolare modalità battle royale di Fallout 76, Bethesda ha deciso di celebrare l'evento con un nuovo aggiornamento che introduce una serie di novità con le quali affrontare le difficoltà dell'Appalachia.

Il nuovo update è stato annunciato oggi sulle pagine del sito web ufficiale di Fallout, attraverso un lungo post (che potete leggere a questo link). L'aggiornamento sembra riguardare principalmente l'aggiunta di nuovo loot, costumi e di armi inedite, portando alcuni degli oggetti già utilizzati nel gioco principale all'interno di Nuclear Winter. Tra questi primeggiano l'immancabile arco, il fedele fucile da caccia e l'indispensabile pungolo per il bestiame. La nota non specifica in alcun modo la data e i metodi con i quali sarà possibile ottenere questi oggetti ma il personaggio che recita l'annuncio specifica che "Questi doni saranno distribuiti in modo simile a quando elargii regali durante la stagione festiva degli umani".

Insomma un modo simpatico per ringraziare tutti quei giocatori che hanno partecipato alla lunga fase di beta di Nuclear Winter. Nei giorni scorsi Bethesda ha pubblicato la roadmap del 2020 per Fallout 76 con l'obbiettivo di proseguire l'ottimo lavoro fatto con l'espansione Wastelanders.