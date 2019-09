Fallout 76: in arrivo un server pubblico di prova e altre novità

Buone notizie per i fan di Fallout 76: Bethesda ha appena rivelato i piani per il futuro del gioco, che a quanto pare riceverà diversi aggiornamenti e novità nel 2020. Innanzitutto è previsto l'arrivo di un Server di prova pubblico, per il quale saranno rivelati maggiori dettagli in futuro.

Come ci si aspetterebbe, dovrebbe essere utilizzato per provare le patch e le novità principali, prima di lanciarle effettivamente online in via ufficiale.

Sono in arrivo all'inizio del 2020 anche le Dotazioni Talento, e Bethesda ha dichiarato di essere ancora indietro rispetto alla tabella di marcia, ma che non vede l'ora che i giocatori possano provare tale sistema, promettendo novità in arrivo in un articolo a breve.

Sarà poi implementato anche il sistema dei Giocatori Leggendari, inizialmente previsto per quest'anno, ma rimandato poi al primo trimestre del 2020, perché ha ancora bisogno di alcune importanti correzioni.

Sono previste però anche novità più a breve termine, come dei miglioramenti nel social menù che dovrebbe ripristinare la possibilità di mandare e ricevere inviti. La frequenza stessa degli eventi pubblici sarà migliorata nella patch 14, e Bethesda ha intenzione di effettuare ulteriori upgrade.

Infine è in arrivo l'autenticazione a due fattori, che sarà disponibile sul sito e sul launcher ufficiale di Bethesda entro la fine dell'anno. Per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di Fallout 76.

Negli scorsi giorni il gioco è finito sotto i riflettori per via di alcuni problemi relativi agli elmetti dell'edizione speciale di Fallout 76.