Fallout 76, Atlantic City si espande con America's Playground: tutte le novità in video

Con il nuovo video approfondimento di Bethesda, i membri del team di sviluppo di Fallout 76 ci portano alla scoperta dei segreti della seconda parte dell'espansione gratuita ambientata nella Zona Contaminata di Atlantic City.

Dopo aver lasciato ai colleghi al seguito di Todd Howard lo spazio (non solo metaforico) per svelare i contenuti della Patch di Marzo di Starfield in Beta su Steam, gli sviluppatori di Bethesda Game Studios che si stanno occupando del supporto a lungo termine di Fallout 76 entrano quindi nel merito dei contenuti riversati nel prossimo update del GDR multiplayer post-apocalittico.

Con America's Playground, la software house statunitense riferisce di volersi allontanare dagli 'intrattenimenti sensazionali e dai fantastici panorami costieri' di Boardwalk Paradise per mostrarci il lato più oscuro e decadente di Atlantic City e dei suoi bassifondi, delineando così i contorni di un'esperienza interattiva più drammatica e aderente alla canoni narrativi della serie di Fallout.

Maggiori dettagli su America's Playground verranno condivisi da Bethesda a ridosso del lancio di questa espansione gratuita di Fallout 76, prevista per il 26 marzo su PC, PlayStation e Xbox. Nel frattempo, vi lasciamo a questo nostro approfondimento dedicato al co-creatore di Fallout che svela chi ha lanciato la prima bomba atomica.