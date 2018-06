Fallout 76 avrà DLC e update gratuiti; presenti le microtransazioni per oggetti cosmetici

Nel corso della sua conference all'E3 2018, Bethesda ha tolto i veli a Fallout 76, nuovo capitolo online multiplayer della celebre saga RPG. Apprendiamo ora maggiori informazioni sul titolo, che ricordiamo essere in dirittura d'arrivo su PC, PS4 e Xbox One il 14 novembre prossimo.

Grazie a NoClip, che ha condotto un documentario sul gioco, apprendiamo che Fallout 76 offrirà ai suoi giocatori DLC e aggiornamenti gratuiti, con cui Bethesda ha intenzione di tenere sempre alto il coinvolgimento da parte della community. Confermata inoltre la presenza delle microtransazioni: queste, legate esclusivamente all'acquisto di oggetti cosmetici, serviranno alla compagnia per raccogliere i fondi necessari per mantenere attivi i server dedicati e per la stessa realizzazione dei DLC che saranno poi resi disponibili in via gratuita. Bethesda ha intenzione di rinnovare l'offerta ludica del suo gioco "per i prossimi anni a venire", sia con major update che con aggiornamenti minori.

Fallout 76 sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 14 novembre 2018.