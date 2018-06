Fallout 76 avrà il VATS, ma funzionerà senza rallentare il tempo

Come confermato da Todd Howard ai microfoni di Geoff Keighley durante l'E3 2018 Coliseum, Fallout 76 includerà il sistema di mira VATS. Al contrario dei precedenti capitoli della serie, però, in questo caso funzionerà tutto in tempo reale.

"È in tempo reale. Non rallenta il tempo, ma ti permette ancora di selezionare le parti da colpire, solo che lo fai in tempo reale. Funziona ancora alla grande, ovviamente è un pò diverso dagli altri capitolo della serie, ma le basi sono le stesse" dichiara Todd Howard ai microfoni di Geoff Keighley, come potete vedere nella video intervista riportata in cima alla notizia.

Dal momento che Fallout 76 si presenta come un gioco online, era difficile immaginare che il VATS potesse tornare nella sua forma tradizionale, con la capacità di rallentare il tempo durante la mira. Come confermato dall'executive producer di Bethesda, però, sappiamo che questa feature sarà presente anche nel nuovo capitolo della serie in arrivo il 14 novembre su PS4, Xbox One e PC, con la differenza che il tempo continuerà a scorrere normalmente durante il suo utilizzo.