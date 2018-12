Fallout 76 e il bag-gate: il cambio della borsa potrebbe richiedere 6 mesi

Può una borsa in cotone scatenare un putiferio tra gli appassionati di un videogioco? Evidentemente sì, se il gioco in questione è Fallout 76 e la borsa in cotone in realtà è di nylon, come hanno potuto tristemente constatare gli acquirenti dell'edizione Armatura Atomica del kolossal post-apocalittico di Bethesda.

I già accesi toni della polemica tra la community e i vertici della casa di sviluppo statunitense rischiano di diventare infuocati a causa del crescente numero di acquirenti della Power Armor Edition di Fallout 76 che, dalle pagine del subreddit ufficiale del GDR a vocazione multiplayer di Bethesda, afferma di aver ricevuto una comunicazione da parte della società di Rockville che li informa delle tempistiche di sostituzione della borsa.

Stando a quanto riferito dagli acquirenti dell'edizione speciale dell'ultimo atto della serie di Fallout, infatti, la borsa in cotone canvas verrà recapitata a coloro che ne hanno fatto richiesta in periodo compreso tra i 4 e i 6 mesi, un tempo particolarmente lungo che suggerirebbe come le borse in questione debbano essere ancora prodotte, a dispetto di quanto pubblicizzato dalla stessa Bethesda attraverso la campagna promozionale che ha accompagnato l'uscita del titolo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Se confermato, il lungo periodo di attesa per la produzione e la successiva consegna delle borse potrebbe indurre i vertici del colosso videoludico a stelle e strisce a concedere un ulteriore bonus ingame di Atomi, la valuta digitale spendibile nel Negozio Atomico di Fallout 76 in capi di vestiario, personalizzazioni estetiche e, tra non molto, in loot box, a giudicare dalle scoperte effettuate dai dataminer nelle scorse giornate.