Fallout 76: ban per coloro che hanno visitato la stanza degli sviluppatori

La scorsa settimana alcuni dataminer hanno scoperto l'accesso ad una misteriosa stanza di Fallout 76 contenente risorse e oggetti illimitati, utilizzata dagli sviluppatori a scopo di test. Tramite hack è effettivamente possibile entrare in questa location, adesso però arriveranno pesanti sanzioni per chi si è avventurato nella stanza segreta

Con una nota diffusa tramite Eurogamer.net, Bethesda fa sapere di aver bannato tutti i giocatori che hanno visitato la stanza degli sviluppatori di Fallout 76: "si tratta di una stanza di test inaccessibile, che può essere raggiunta solamente con programmi di terze parti e modificando pesantemente il codice sorgente del gioco. Abbiamo chiesto ad alcuni giocatori come abbiano fatto a raggiungerla, senza ottenere risposta Abbiano confermato i ban per chi ha violato le regole ma invitiamo comunque questi utenti a contattarci per dimostrare la loro posizione a riguardo."

Visitare la stanza degli sviluppatori e aggiungere gli oggetti al proprio inventario potrebbe dunque costarvi molto caro, da parte nostra vi consigliamo di non utilizzare alcun hack per raggiungere questo luogo nascosto. Nelle scorse ore Bethesda ha anche svelato i primi dettagli sulla patch 5 di Fallout 76, attesa per la fine di questo mese su tutte le piattaforme.