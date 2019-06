Fallout 76: Battle Royale, espansione Wastelanders e prova gratuita

Dopo essere salito sul palco scusandosi con i fan rimasti scottati dal controverso lancio di Fallout 76, Todd Howard di Bethesda ha annunciato le novità con cui l'RPG a mondo condiviso della compagnia continuerà a crescere nel corso dei prossimi mesi.

Innanzitutto, così come era stato anticipato dalla leaker Sabi, Fallout 76 accoglie a braccia aperte il filone dei Battle Royale con la modalità denominata Nuclear Winter. La Battaglia Reale di Bethesda, disponibile in preview già da oggi, supporta un massimo di 52 giocatori, e potete provarla subito con mano grazie alla prova gratuita che si estenderà fino al 17 giugno.

Oltre a questo, è in arrivo l'espansione Wastelanders che introdurrà in Fallout 76 nuovi equipaggiamenti, nuove armi, una questa in costante evoluzione e, finalmente, dei veri e propri NPC che certamente aiuteranno a conferire più profondità all'esperienza complessiva. Il DLC sarà pubblicato gratuitamente nel corso del 2019. Potete dare uno sguardo al tutto tramite i trailer che trovate in cima e in calce alla notizia.