Fallout 76: la Beta inizierà il prossimo 8 ottobre?

Quando inizierà la Beta di Fallout 76? Al momento Bethesda non ha comunicato una data precisa per l'avvio della fase di test, limitandosi a dichiarare che questa partirà "durante l'autunno, circa un mese prima del lancio del gioco".

L'utente di Reddit "AlfieTorpedo" sembra aver scoperto la data prevista per l'avvio della Beta, ovvero l'8 ottobre. La data in questione sarebbe stata comunicata dal servizio assistenza di Amazon.com, Alfie si è rivolto all'Help Desk poichè non ha ricevuto i codici entro 48 dall'acquisto, per tutta risposta l'assistenza avrebbe dichiarato che "i codici arriveranno entro l'8 ottobre, data di avvio della Beta".

Fallout 76 è atteso per il 13 novembre su PlayStation 4, PC e Xbox One, la fase di test partirà prima sulla console Microsoft e in seguito sulle altre piattaforme, restiamo in attesa di maggiori dettagli.