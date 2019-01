Fallout 76: Bethesda aggiorna le informazioni sulla nuova modalità PVP

Nella giornata di giovedì 17 gennaio, vi abbiamo riferito della pubblicazione da parte di Bethesda di nuove informazioni relative ai futuri aggiornamenti di Fallout 76.

Tramite la pubblicazione di un nuovo appuntamento con "Inside the Vault", la Software House aveva infatti fornito interessanti informazioni in merito ai propri piani di aggiornamento del Titolo. Tra questi, nuovi dettagli connessi alla Patch 5, la cui pubblicazione è attesa a fine gennaio, ma anche su di una nuova Modalità di Gioco, che potesse risultare priva di "restrizioni PVP", descritta dal Team di Sviluppo con queste parole:

"Forse vi ricorderete che alla fine dell’anno scorso abbiamo parlato di un nuovo modo di giocare che rimuove le restrizioni PVP. Mentre lo stiamo sviluppando, vogliamo darvi qualche informazione in più. Immaginate di giocare al Fallout 76 che conoscete oggi, ma senza le regole PVP. Vogliamo introdurre più tensione, coinvolgimento e conseguenze a ogni incontro con un altro giocatore umano. "

Tuttavia, Bethesda ha ritenuto utile aggiornare le informazioni riportate, al fine di offrire maggiore chiarezza in merito. Vi riportiamo dunque di seguito, l'aggiornamento introdotto dalla Software House nella sezione interessata dell'ultimo "Inside the Vault":

"(AGGIORNAMENTO): abbiamo ricevuto domande sulla nostra nuova modalità e vogliamo chiarire che questa modalità sarà giocabile a parte. Infatti, ci sarà una nuova opzione accessibile dal menu principale. Questa modalità è progettata per i giocatori che vogliono un’esperienza PVP più intensa. Le regole del PVP così come sono adesso in gioco restano invariate".

Ne approfittiamo per rammentarvi che nuove informazioni in merito dovrebbero giungere dalla stessa Bethesda nel corso della prossima settimana.