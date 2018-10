Fallout 76: Bethesda annuncia il merchandising ufficiale!

Fallout 76 uscirà il 14 novembre per PC, Playstation 4 ed Xbox One. Ma perchè limitarsi al solo gioco quando Bethesda ha appena rivelato un gran numero di oggetti a tema?

Una particolare partnership tra la Software House e Numskull ha dato il via alla produzione di un vasto assortimento di prodotti legati al marchio Fallout 76. Tra gli oggetti disponibili, troviamo un pò di tutto: felpe, orologi, tazze, candele, portachiavi, spille e persino un portaincenso e una lampada da comodino. A titolo esemplificativo, vi lasciamo alcune immagini in calce.

L'intero set di prodotti è visionabile a questo link e sarà disponibile il giorno stesso dell'uscita del gioco, il 14 novembre prossimo. Ogni oggetto è preordinabile. Chissà che non possa essere uno spunto interessante per chi tra voi sta già pensando con ampio anticipo ai regali di Natale?

Per chi non subisse il fascino della gadgetistica a tema, consigliamo invece la visione della nostra videoanteprima a cura di Giuseppe Arace e la lettura delle ultime news in merito al supporto post-lancio del titolo.