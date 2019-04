Fallout 76: Bethesda anticipa i dettagli dell'aggiornamento di maggio

Nel mentre la compagnia ha già dato il via all'evento di Pasqua con l'arrivo di nuovi sconti nel Negozio Atomico, Bethesda ha anticipato alcune delle novità che andranno a modificare ed arricchire l'esperienza di gioco offerta da Fallout 76 a partire dal mese di maggio.

Innanzitutto, apprendiamo dell'arrivo di alcuni cambiamenti che andranno ad espandere la struttura delle sfide settimanali: i giocatori saranno maggiormente incoraggiati a giocare la modalità survival (attualmente in fase Beta) in quanto questa potrà garantire loro l'ottenimento di alcune armi di grado leggendario. Per conquistarsi questi equipaggiamenti ambiti, dovrete ad esempio impadronirvi di un laboratorio, costruire una torretta nel vostro C.A.M.P., o uccidere una creatura umanoide. Tra le armi in palio ci saranno spade, pistole, fucili e via dicendo, tutte disponibili dal 7 al 17 maggio. Precisiamo inoltre che la survival mode è ora identificata come la modalità PvP a cui gli utenti possono accedere dal menù principale, dove sarà separatamente segnalata anche la modalità Adventure (precedentemente la normale campagna del titolo).

Con lo stesso aggiornamento, Bethesda ha inoltre intenzione di apportare qualche modifica ai C.A.M.P. che, a partire dall'update in questione, subiranno meno danni da parte dei nemici e saranno più facili da personalizzare in modo creativo.

Fallout 76 è disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che il teaser trailer di County Roads è finalmente disponibile sulle nostre pagine!