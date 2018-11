Fallout 76: Bethesda ha bloccato i rimborsi per la versione PC?

La scorsa settimana Bethesda aveva iniziato ad accettare richieste di rimborso per i giocatori delusi da Fallout 76 per PC, offrendo un rimborso completo anche nel caso si siano superate le 24 ore di gioco, adesso però sembra che la situazione sia cambiata.

Secondo varie testimonianze, allo stato attuale contattando il servizio clienti per avviare la procedura di rimborso, la pratica viene respinta in automatico, non è chiaro se a causa di un errore oppure per una specifica imposizione da parte della compagnia. Molti giocatori inoltre hanno inviato al publisher numerosi commenti negativi riguardo l'eccessivo sconto applicato al gioco (venduto a 39.99 euro/dollari da molti rivenditori) durante la settimana del Black Friday, ad appena sette giorni dal lancio.

Fallout 76 deve vedersela anche con le critiche negative degli utenti e della stampa specializzata, al momento il gioco può contare su un Metascore pari a 51, il più basso di sempre per un gioco Bethesda dal 2009, anno di lancio di Rogue Warrior, titolo che può "vantare" un Metascore di 29/100.