Fallout 76: Bethesda concede ai giocatori bannati un'occasione per farsi perdonare

Stando alle ultime informazioni emerse online, e a quanto viene rivelato in particolare dal canale YouTube JuiceHead, Bethesda ha lanciato la prima ondata di ban per la versione PC di Fallout 76, il titolo a mondo condiviso che tante controversie ha causato sin dal suo lancio avvenuto lo scorso mese di novembre.

Quelli Bethesda sono notoriamente tra i titoli più moddati in assoluto dalla community dei giocatori, ma trattandosi di un prodotto incentrato sull'online, Fallout 76 rappresenta un caso a parte, ed è giusto che il publisher abbia un occhio di riguardo verso quegli utenti che utilizzano applicazioni di terze parti per alterare la propria esperienza di gioco.

La nota curiosa è che Bethesda sta concedendo ai "colpevoli" la possibilità di espiare la propria pena: chiunque sia stato bannato dalla compagnia può ripristinare le funzionalità del proprio account scrivendo un saggio breve che spieghi i motivi per cui il cheating rovina una comunità di gioco online.

"Abbiamo riscontrato che il tuo account sta utilizzando un'applicazione third-party, che concede un improprio vantaggio in-game", è il messaggio che gli utenti stanno ricevendo. "Di conseguenza, siamo spiacenti di informarti che questo account è stato permanentemente bloccato e non sarà più in grado di essere inserito all'interno dei servizi ZeniMax Online.

Se intendi fare appello, saremmo disposti ad accettare un saggio sul "perché l'utilizzo di applicazioni software third-party sia deleterio nei confronti di una community online", che il nostro team andrebbe ad analizzare".

Anche in questo caso, tuttavia, la compagnia è stata vittima di critiche: diversi giocatori si stanno infatti lamentando per essere stati bannati pur non avendo utilizzato nessun software che potesse avvantaggiarli. In alcuni casi, è possibile che il sistema abbia individuato come scorretti alcuni strumenti utili a modificare aspetti secondari come l'interfaccia di gioco, o applicazioni legate a dei titoli completamente estranei a Fallout 76. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori aggiornamenti al riguardo da parter di Bethesda.