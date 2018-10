Fallout 76: Bethesda conferma il ritorno del Fat Man

In una recente intervista pubblicata su comicbook.com, Bethesda ha confermato che in Fallout 76 farà ritorno un'arma molto amata dai fan della serie: stiamo parlando del Fat Man, la potente catapulta nucleare vista in Fallout 3, New Vegas e Fallout 4.

Per chi non lo ricordasse, il Fat Man è stato introdotto per la prima volta in Fallout 3, presentandosi come una catapulta nucleare dalla devastante potenza distruttiva. L'arma ha conquistato il favore di numerosi fan, entrando presto nell'immaginario collettivo di Fallout: non a caso, Bethesda ha deciso in seguito di riproporla anche nei successivi capitoli della serie, incluso Fallout Shelter.

Parlando ai microfoni di comicbook, gli sviluppatori hanno confermato che il Fat Man sarà presente anche in Fallout 76, il nuovo spin-off multiplayer in arrivo il 14 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Considerando la potenza distruttiva del Fat Man, probabilmente quest'arma non sarà molto semplice da ottenere: i giocatori come potranno entrarne in possesso nel corso dell'avventura? Per saperne di più, non rimane che attendere ulteriori dettagli in merito da Bethesda.

Spevate che Fallout 76 verrà aggiornato su base mensile e settimanale? Ricordiamo che la B.E.T.A. del gioco sbarcherà su Xbox One martedì 23 ottobre e una settimana dopo, martedì 30 ottobre, su PlayStation 4 e PC.