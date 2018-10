Fallout 76: Bethesda ha deciso di svelare la mappa di gioco

Con l'approssimarsi dell'uscita, le informazioni su Fallout 76 divengono sempre più numerose. Giusto ieri abbiamo avuto la conferma che il gioco sarà interamente localizzato e doppiato in lingua italiana, mentre il giorno prima abbiamo potuto visualizzare ben due ore di gameplay in 4K.

Oggi è invece il turno di ricevere maggiori informazioni sulla mappa di gioco!



Come già annunciato all'E3, questa sarà quattro volte più grande rispetto a quella di Fallout 4. Ormai disponibile integralmente, potete visualizzarne una versione interattiva a questo link.

Dal sito ufficiale di Bethesda è possibile ottenere ulteriori informazioni in merito: "La nuova mappa del mondo a colori è integrata nel vostro Pip-Boy ed è dotata di varie opzioni, tra cui la modalità Foto e il menu social. Sulla mappa viene mostrata la posizione approssimativa degli altri giocatori, così potrete decidere se incontrarli oppure scegliere una strada meno battuta".



Il gioco sarà interamente ambientato in West Virginia, con cui Bethesda ha recentemente stretto una partnership volta a realizzare un supporto reciproco: l'Ufficio Turismo dello Stato è infatti intenzionato ad utilizzare il titolo per promuovere il proprio Paese.



Vi ricordiamo che Fallout 76 sarà disponibile a partire dal 14 novembre per PC, Playstation 4 e Xbox One. Inoltre, per i più curiosi, è disponibile una sessione di gameplay e Q&A con i nostri Alessandro Bruni e Francesco Fossetti.