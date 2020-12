Fallout 76, Bethesda e i giochi multiplayer: le riflessioni di Todd Howard

Nella medesima intervista concessa al Guardian per discutere del futuro dei giochi su PS5 e Xbox Series X/S, il direttore e produttore esecutivo di Bethesda, Todd Howard, ha riflettuto sull'esperienza maturata dalla compagnia dopo il lancio di giochi multiplayer come The Elder Scrolls Online e Fallout 76.

Il massimo rappresentante del team di sviluppo che sta dando forma a progetti come Starfield e The Elder Scrolls 6, che in passato ha già affrontato la questione dei problemi di Fallout 76, guarda al futuro dell'azienda e spiega come "abbiamo scoperto che sia che si tratti di Elder Scrolls Online o di Fallout 76, molti dei nostri appassionati giocano ai nostri titoli approcciandosi ad essi come se fossero singleplayer e trovano che gli altri giocatori siano una distrazione".

Il successo di The Elder Scrolls Online e il superamento delle criticità di lancio di Fallout 76 grazie alle novità introdotte con l'espansione gratis di Wastelanders, quindi, induce Todd Howard a considerare in maniera positiva l'esperienza di Bethesda con i titoli multiplayer, pur sapendo che il proprio pubblico preferisce immergersi negli universi ruolistici delle IP dell'azienda con un approccio singleplayer. Howard conclude quindi il suo pensiero affermando che "i giochi possono gestire le componenti multiplayer in modi molto diversi, e penso che tutto ciò abbia dei benefici".