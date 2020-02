Fallout 76: Bethesda illustra il nuovo sistema di dialogo di Wastelanders

Puntuale come ogni settimana, i ragazzi di Bethesda hanno condiviso nuove informazioni su Wastelanders, attesa espansione gratuita di Fallout 76 che introdurrà i personaggi non giocanti umani, oltre a tante altre novità come nuove location, le fazioni (Predoni e Coloni), il sistema di reputazione, un'interfaccia migliorata e i personaggi alleati.

Con il ritorno dei PNG nell'Appalachia, si è resa necessaria l'implementazione di un sistema di dialogo. Il carisma e le capacità oratorie si riveleranno fondamentali nelle interazioni con i personaggi. Quando parlerete con il vostro alleato preferito, con un leader di fazione o con i vari personaggi che incontrerete nei vostri viaggi, potrete scegliere tra varie opzioni dialogiche. Le decisioni che prenderete vi aiuteranno a stabilire alleanze, trovare soluzioni alternative o perfino alterare la vostra reputazione con i Coloni o i Predoni. Per l'occasione, Bethesda ha aggiornato anche i personaggi pre-esistenti, come Rose e MODUS. Le loro missioni sono le stesse del gioco di base, ma l'interazione con loro si rivelerà più divertente e coinvolgente.

A seconda di come avete distribuito i punti S.P.E.C.I.A.L., potrete affrontare conversazioni uniche. Per esempio, potreste riuscire a convincere qualcuno a darvi un’arma, trovare soluzioni più rapide ai problemi o capire come sciogliere la tensione in un momento particolarmente difficile. Grazie alla Cronologia potrete tenere traccia di tutto quello che è stato detto, e sarà anche possibile saltare le battute o modificare la visuale per osservare l'interlocutore da un altro punto di vista.

Wastelanders verrà pubblicata gratuitamente il prossimo 7 aprile, lo stesso giorno in cui Fallout 76 arriverà su Steam. Ne approfittiamo per ricordarvi che è in corso un weekend a PE doppi, che proseguirà fino alle 18:00 di lunedì 2 marzo.