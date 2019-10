Fallout 76: Bethesda è al lavoro per risolvere i problemi di Fallout 1st

Il nuovo abbonamento per Fallout 76, che prende il nome di Fallout 1st, è stato accolto con molte critiche da parte della community. Oltre al prezzo non proprio accessibile, i giocatori hanno lamentato la comparsa di una serie di bug che Bethesda si è impegnata a correggere velocemente.

Sembra infatti che il servizio connesso ai server privati, che fa parte dell'offerta di Fallout 1st, non funzioni correttamente. Attualmente i server privati sono raggiungibili da chiunque sia nella degli amici del proprietario, anche se non sono stati invitati direttamente. Il problema è abbastanza serio per un gioco come Fallout 76: molti dei giocatori aggiungono gli utenti incontrati (magari per pochi minuti) nelle varie avventure anche se non sono propriamente amici. In questo modo, la partita avviata sul server privato consente la creazione di party completamente random. In un'intervista a Polygon, Bethesda ha affermato: "stiamo cercando di fornire una soluzione nella prossima patch che consentirà ai membri di Fallout 1st di avere più controllo sui server privati".

Bethesda considera una "priorità" da risolvere anche il problema degli oggetti che scompaiono dal deposito, anche se inizialmente lo aveva considerato un "errore di visualizzazione". Come sempre, vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi.