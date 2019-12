Fallout 76: Bethesda presenta La Duchessa e Mort, due personaggi di Wastelanders

Dopo una lunga attesa esacerbata da ritardi e dalle oggettive mancanze dell'attuale versione di Fallout 76, l'espansione Wastelanders è in dirittura d'arrivo, come conferma Bethesda presentandoci La Duchessa e Mort, due dei tanti PNG che andranno a popolare la dimensione post-apocalittica del West Virginia.

Il team capitanato da Todd Howard ci descrive La Duchessa come l'orgogliosa proprietaria del Wayward, una locanda costruita in Appalachia per portare un po' di ristoro e di convivialità tra gli esploratori delle lande mutanti di Fallout 76. Il locale de La Duchessa sarà solo uno dei tanti edifici inediti che appariranno sulla mappa del West Virginia e all'interno dei quali potremo vivere delle nuove avventure grazie all'interazione con i personaggi secondari.

A farci da Cicerone tra le novità di Wastelanders sarà il ghoul Mort, un cliente abituale del Wayward che ci aiuterà a districarci tra le missioni e le attività che andranno ad ampliare l'offerta contenutistica di Fallout 76 con questo DLC.

Grazie all'arrivo di personaggi come La Duchessa e Mort, e dei numerosi PNG che popoleranno l'Appalachia, l'intento dichiarato di Bethesda è quello di alimentare la storia e il lore del GDR multiplayer per rendere il West Virginia un luogo degno di essere visitato e nel quale tornare. I nuovi PNG potranno essere incontrati nella storia principale, nelle varie zone del mondo, nelle fasi di combattimento, negli accampamenti nel corso della routine giornaliera dei giocatori.



A questo punto non ci resta che attendere l'annuncio della data di lancio ufficiale dell'espansione gratuita Wastelanders di Fallout 76 su PC, PS4 e Xbox One, ma prima vi lasciamo alle nuove immagini pubblicate da Bethesda per mostrarci La Duchessa, Mort e la locanda Wayland.