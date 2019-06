Fallout 76: Bethesda ha ancora in programma il supporto alle mod

Stando alle parole del development director Chris Mayer, Bethesda è ancora interessata a supportare le mod in Fallout 76. L'operazione sta richiedendo più tempo del previsto a causa del modello client-server che regola il motore di gioco.

Parlando della struttura client-server di Fallout 76, e di quanto questa differisca dai giochi tradizionali della seria, Chris Mayer ha osservato che "è stato cambiato tutto, dallo scripting al modo in cui i sistemi funzionano e interagiscono tra loro, perché adesso è previsto un viaggio di andata e ritorno dal client del giocatore al server per la convalida di ogni azione".

Il modello client-server, dunque, ha reso più complicato del solito l'implementazione delle mod, motivo per cui Bethesda sta ancora lavorando per renderla possibile grazie ai server privati. Stando alle parole di Mayer, "il modding è una parte fondamentale della community di Bethesda, motivo per cui si trova sulla nostra tabella di marcia. Una volta che avremo iniziato a fare cose interessanti con i server privati, potremo finalmente consentire ai giocatori di cambiare più cose del gioco. Si tratta di un procedimento da eseguire un passo alla volta, qualcosa che vogliamo assolutamente fare".

Per saperne di più sull'arrivo delle mod nel gioco, dunque, non rimane che attendere nuovi aggiornamenti da Bethesda. Intanto ricordiamo che all'E3 2019 è stata annunciata Nuclear Winter, la nuova modalità battle royale di Fallout 76.