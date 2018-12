Fallout 76: Bethesda punta a migliorare il gioco con il supporto della propria Community

L'esordio di Fallout 76 non è andato esattamente come Bethesda se lo aspettava. Poco tempo dopo la pubblicazione del gioco, la Software House si è scusata con gli utenti e ha promesso informazioni su nuovi aggiornamenti.

In quest'ottica, proprio recentemente, Bethesda ha reso noti i dettagli del prossimo grande update di Fallout 76, che sarà disponibile a partire dal prossimo martedì 4 dicembre su PC, Playstation 4 ed Xbox One. Nel corso del prossimo mese, inoltre, sarà pubblicato, in data 11 dicembre, anche un secondo aggiornamento.

Nel rendere note queste informazioni, Bethesda ha voluto utilizzare un approccio ottimistico, ringraziando i milioni di giocatori che, comunque, stanno esplorando il West Virginia tramite Fallout 76. Tramite il blog ufficiale della Software House, Bethesda scrive infatti: "Un enorme grazie a chi ha giocato a Fallout 76 affrontando questo nuovo viaggio insieme a noi. State esplorando a milioni la Zona con grande dedizione. Ci piace sentire le vostre storie, guardare le vostre foto e combattere al vostro fianco per la ricostruzione dell’Appalachia.

Continuando ad analizzare il vostro feedback e le vostre dirette, ci rendiamo conto che ci sono alcuni problemi fastidiosi. Sappiate che intendiamo risolverli il prima possibile e con regolarità, implementando modifiche in base alle vostre opinioni. Oltre a questo, lavoreremo ad aggiornamenti costanti che introdurremo nel gioco". Tra questi, Bethesda cita, tra gli altri, nuove missioni, nuovi Vault e un sistema di Fazioni fondato sul PvP. La Software House chiude il messaggio guardando al futuro, ribadendo che, con il sostegno delle Community, "siamo certi che Fallout 76 diventerà un’esperienza di gioco incredibile per i prossimi anni".