Fallout 76: Bethesda rivela l'intera mappa di gioco

Nel corso dell'E3 2018, Bethesda aveva rivelato che la mappa di Fallout 76 sarebbe stata ben quattro volte più grande di quella di Fallout 4. Nei mesi scorsi ne abbiamo intravisto solamente alcuni scorci, ma quest'oggi, finalmente, possiamo osservarla nella sua interezza.

Come vediamo nell'immagine in calce alla notizia, la mappa di Fallout 76 includerà fiumi, laghi, strade, ferrovie, zone montuose, pianure e lande brulle. Nonostante non siano indicati i nomi dei punti di interesse, possiamo notare il Vault 76 (punto di partenza della nostra avventura) in alto a sinistra. Come vi sembra la mappa di Fallout 76?

Qualche giorno fa il nostro Francesco Fossetti è volato in West Virginia per provare con mano il nuovo capitolo della serie firmata Bethesda, se volete scoprire quali sono le sue impressioni, vi consigliamo di dare un'occhiata all'anteprima di Fallout 76 che trovate sulle nostre pagine. Se avete ancora dubbi e curiosità, vi ricordiamo che domani 9 ottobre terremo uno speciale Q&A interamente dedicato al gioco durante il quale la redazione risponderà alle vostre domande.

Fallout 76 sarà disponibile a partire dal 14 novembre 2018, la B.E.T.A. invece comincerà il 23 ottobre su Xbox One e una settimana dopo, ovvero il 30 ottobre, su Playstation 4 e PC.