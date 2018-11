Fallout 76: Bethesda si scusa con i fan e fornisce dettagli sugli update

Tanti sono i giocatori infuriati dopo aver provato Fallout 76, che si è sfortunatamente rivelato un gioco molto debole sotto il profilo tecnico. Le problematiche sorte in questi giorni hanno addirittura spinto uno studio legale ad avviare le procedure per un'indagine rivolta a possibili pratiche scorrette attuate da Bethesda durante la fase di campagna marketing.

Proprio Bethesda è ora intervenuta per scusarsi con i propri fan e fornire qualche dettaglio in più sui prossimi fix che verranno pubblicati nei prossimi giorni.

"Sappiamo che vi sentite arrabbiati e frustrati allo stato attuale delle cose, che si tratti dei problemi che state riscontrando nel gioco, o della mancanza di comunicazione riguardo ai fix, aggiornamenti e news. Ieri vi abbiamo riferito che siamo ancora qui a raccogliere il vostro feedback, e soprattutto a lavorare per trarre informazioni dal team di sviluppo da condividere con voi. Siamo spiacenti e capiamo che non è stato il giusto approccio, e lavoreremo per fare meglio da ponte tra voi e il team di Bethesda Game Studios".

Il publisher ha quindi confermato l'arrivo di due aggiornamenti: il primo arriverà il 4 dicembre e andrà ad aumentare il limite massimo dell'inventario da 400 a 600, a risolvere il bug della power armor e a modificare il loot dei boss e l'effetto del cyrcolator; il secondo sarà invece pubblicato l'11 dicembre e vi permetterà di effettuare respec dopo il livello 50, di respawnare in altri luoghi oltre al Vault e di sfruttare una nuova opzione del bulldozer con cui potrete sdradicare alberi e abbattere rocce durante le fasi di costruzione. Entrambi gli aggiornamenti saranno inoltre rivolti alla stabilizzazione generale delle prestazioni di gioco, al momento non esattamente ideali per gli utenti.

Fallout 76 è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Sulle nostre pagine trovate una guida per accumulare il Legno nel modo più rapido possibile. Per ulteriori informazoni, vi rimandiamo alla nostra Recensione.