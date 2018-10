Fallout 76: Bethesda stringe una partnership con lo Stato della Virginia Occidentale

Manca sempre meno al debutto di Fallout 76, il nuovo capitolo della famosa serie ruolistica targata Bethesda, in arrivo il 14 novembre su Personal Computer, PlayStation 4 e Xbox One.

In attesa che il gioco arrivi finalmente sugli scaffali, arriva quest'oggi una curiosa notizia: per la promozione del suo titolo, Bethesda ha stretto una partnership con l'Ufficio Turismo dello Stato della Virginia Occidentale, ovvero dove Fallout 76 - in una visione post-apocalittica dello scenario - sarà ambientato.

L'Ufficio Turismo della West Virginia ha annunciato che nel corso delle prossime settimane verranno rilasciate nuove informazioni e saranno lanciati eventi e tour promozionali dedicati al titolo. Tutto ciò, naturalmente, concorrerà a fare pubblicità allo Stato della Virginia Occidentale:

"È giunto finalmente il momento in cui il resto del mondo potrà vedere che gemma è la West Virgnia", dichiara Jim Justice, governatore dello Stato. "Per anni ho continuato a dire che avevamo tutto: uno scenario bellissimo, la miglior gente che si potesse desiderare, e tanto altro. E ora abbiamo l'occasione di condividere tutto questo con le persone di tutto il mondo tramite la prospettiva unica di questo videogioco".

Ricordiamo che Fallout 76 sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 14 novembre. Il gioco fa parte di una speciale promozione lanciata sul PlayStation Store.