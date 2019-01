Fallout 76: Bethesda svela la nuova modalità PvP in arrivo a Marzo

Bethesda ha annunciato in un post sul proprio blog, l'arrivo di una nuova modalità PvP in Fallout 76 che sarà lanciata a Marzo in beta e si chiamerà Survival, che cambierà il modo di combattere dei giocatori eliminando le regole di ingaggio e aumentando le ricompense in caso di vittoria e gli oggetti persi in caso di sconfitta.

Stando alla software house, la modalità Survival è stata pensata per venire incontro alle esigenze dei giocatori che chiedevano un PvP più competitivo. Al momento dell'inserimento del nuovo evento, la campagna principale sarà rinominata Adventure Mode e sarà staccata dal nuovo evento, mentre i giocatori potranno liberamente scegliere se entrare in gioco nell'una o nell'altra modalità.

A differenza di adesso, nel nuovo PvP Mode non bisognerà sparare al proprio avversario ed attendere un suo colpo di risposta per cominciare un duello, ma ogni personaggio in gioco è automaticamente attaccabile. Bethesda sta studiando un modo per bilanciare gli scontri, che ovviamente avranno un sistema di graduatorie consultabili prima di entrare nel server, in modo che i giocatori possano farsi un'idea del livello degli avversari che gli si faranno incontro.

Come detto, anche il sistema di ricompense sarà modificato: i giocatori otterranno il doppio dei tappi per ogni uccisione, e potenzialmente anche delle ricompense più appetibili delle attuali, il che, di contro, significa che, come dichiarato dalla software house, chi risulterà perdente nel duello potrebbe perdere "equipaggiamento o altri oggetti". Una frase ambigua ma che aggiunge senz'altro un pizzico di rischio alla sfida.

Bethesda dunque dopo aver smentito i rumor su Fallout 76 secondo cui il gioco sarebbe presto diventato un free to play, si dimostra al lavoro per rendere il suo titolo ancora più interessante. Che ne pensate della nuova modalità? È un'idea che vi attira o siete già soddisfatti dal multiplayer attuale?