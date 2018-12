Fallout 76: Bethesda vuole lanciare un'altra patch correttiva entro la fine dell'anno

L'ultimo update di Fallout 76 ha risolto un gran numero di bug che affliggevano la produzione e ha apportato alcune importanti modifiche richieste a gran voce dalla community. Ad ogni modo è ovvio che ci sia ancora molto lavoro da fare, e Bethesda ha confermato di voler lanciare una nuova patch correttiva entro la fine dell'anno.

Questo è quanto si legge nell'ultimo comunicato ufficiale di Bethesda: "Speriamo di essere in grado di pubblicare un'altra patch verso metà dicembre. Come già detto in precedenza, questo aggiornamento migliorerà la stabilità e risolverà altre problematiche segnalate dalla community. Se riusciremo a finire in tempo questa patch, sarà l'ultima dell'anno, poi sposteremo l'attenzione sugli aggiornamenti in programma per l'inizio del 2019, che includeranno nuovi contenuti di gioco, bug fix e altri cambiamenti basati sul feedback degli utenti. Stiamo ancora valutando lo stato delle cose e condivideremo ulteriori dettagli a breve".

Ricordiamo ai lettori che l'update 1.0.31 di Fallout 76 è approdato nella giornata di oggi su PC e arriverà giovedì 13 dicembre su Playstation 4 e Xbox One. Fra le novità più importanti vi segnaliamo l'introduzione del sistema di riassegnazione dei punti S.P.E.C.I.A.L. per i giocatori che hanno superato il livello 50 e il miglioramento del sistema di creazione del C.A.M.P.