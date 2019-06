Fallout 76: le borse in canvas della Power Armor Edition stanno finalmente arrivando

Il lancio di Fallout 76 è stato circondato da un bel po' di polemiche. Oltre a quelle scatenate dai difetti della produzione, è scoppiato anche il bag-gate. Gli acquirenti dell'Edizione Armatura Atomica da 199,99 euro si son ritrovati delle borse scadenti realizzate in nylon, nonostante fossero previste delle varianti in cotone canvas.

Bethesda, che non aveva neppure provveduto a modificare le immagini pubblicitarie (che, come vedete in cima a questa notizia, mostrano la borsa in canvas) è stata prevedibilmente trascinata in tribunale per pratiche commerciali ingannevoli. Per fortuna, alla fine la compagnia del Maryland si è decisa ad effettuare la sostituzione. Ci sono voluti più di 6 mesi, perlopiù trascorsi nel silenzio assoluto, ma alla fine le borse sono state spedite e in questi giorni stanno finalmente arrivando nelle case degli acquirenti dell'Edizione Armatura Atomica.

A testimoniarlo ci sono le foto di numerosi utenti apparse su Twitter. Ne abbiamo raccolta qualcuna in calce a questa notizia. Tra di esse spiccano gli scatti di una videogiocatrice che ha messo a confronto la borsa in cotone canvas appena arrivata con quella in nylon inclusa erroneamente nell'edizione da collezione. Tutto è bene quel che finisce bene quindi, anche se avremmo sicuramente preferito che una situazione del genere non si fosse presentata affatto. Il team di sviluppo, intanto, continua a supportare Fallout 76 con nuovi contenuti e aggiustamenti: da qualche giorno è disponibile in preview la modalità Battle Royale Nuclear Winter, mentre prossimamente arriverà l'espansione gratuita Wastelanders. Fino a domani 17 giugno, intanto, Fallout 76 può essere provato gratuitamente.