Fallout 76: le borse di tela sono state prodotte solo per gli influencer?

Non si fermano le polemiche su Fallout 76: nei giorni scorsi la community ha lamentato la scarsa qualità della borsa inclusa nella Power Armor Edition, realizzata in nylon anzichè in tela come inizialmente promesso. Bethesda ha dichiarato non aver modo di risolvere la situazione ma sembra che le borse di tela esistano...

La casa del Maryland ha dichiarato "troppo costosa" la produzione delle borse in tela ed ha offerto 500 Atoms come risarcimento a tutti i possessori della Power Armor Edition. Tutto bene quindi? Non proprio perchè secondo quanto riportato da Destructoid, le borse in questione esistono ma sono in realtà state spedite come regalo ad alcuni influencer. La testata specifica in ogni caso come non si tratti delle stesse borse pubblicizzate per la Collector's Edition ma la community non ha accolto positivamente la notizia, in particolar modo vista la cifra non proprio esigua necessaria per acquistare questa edizione.

Bethesda non ha diffuso ulteriori commenti sulla vicenda ma i rapporti con la community di Fallout 76 sembrano sempre più tesi...