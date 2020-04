Fallout 76 e i bug: gli NPC di Wastelanders saccheggiano i giocatori!

Nonostante gli elogi dei fan a Fallout 76 Wastelanders, la nuova espansione dell'avventura multiplayer di Bethesda si porta dietro un "simpatico" bug che spinge i personaggi secondari a saccheggiare l'equipaggiamento dei giocatori e a non restituire il maltolto.

Incappato in questo errore di programmazione, l'utente di Reddit conosciuto come Lizardinosaurus ha messo in guardia gli esploratori della Virginia Occidentale di Fallout 76 dai pericoli rappresentati, appunto, dal bug che trasforma gli NPC di Wastelanders in "sanguisughe digitali" pronte a tutto pur di strappare gli oggetti e l'equipaggiamento dallo zaino del nostro ignaro alter-ego.

A detta del redditor, la causa scatenante del bug andrebbe ricercata nel sistema di respawn dopo la morte del proprio personaggio. Quando si viene abbattuti nel mondo post-apocalittico di Fallout 76, infatti, il proprio eroe si vede costretto a lasciare sul posto degli oggetti secondari raccolti nel corso dell'avventura: il nuovo bug va però a forzare questo sistema e spinge i PNG nei paraggi ad acquisire anche le armi e gli elementi di equipaggiamento del giocatore.

I rappresentanti di Bethesda hanno confermato di essere a conoscenza del problema e di essersi già attivati per risolverlo quanto prima, chiudendo questa falla con il prossimo update di Fallout 76. Nel frattempo, vi ricordiamo che su queste pagine trovate un nostro approfondimento su Fallout 76 e come affrontare la lore di Wastelanders.