Fallout 76: un bug può rendere i giocatori immortali

Un utente di Reddit ha segnalato di essere incappato in un bug di Fallout 76 alquanto curioso. Una volta raggiunto il livello 40, il suo personaggio è diventato inspiegabilmente immortale.

"Il mio personaggio potrebbe beccarsi anche una bomba nucleare in pieno volto, ma questo non lo ucciderebbe. In pratica è diventato immortale, e non esiste letteralmente nessun modo per ucciderlo.", lamenta l'utente di Reddit Brogadyn.

Detto in parole povere, il personaggio di Fallout 76 di questo utente è entrato improvvisamente in "God mode", diventando immortale da un momento all'altro. Naturalmente si tratta di un bug, un evento non previsto dagli sviluppatori che può rovinare l'esperienza di gioco al malcapitato di turno.

Considerando che Fallout 76 è un gioco incentrato sul multiplayer online e sull'interazione tra i vari giocatori, un bug del genere potrebbe nuocere in modo significativo anche al bilanciamento dei combattimenti e degli eventuali scontri PvP. Brogadyn ha contattato il servizio clienti di Bethesda, chiedendo delucidazioni su quanto accaduto al proprio personaggio. In risposta, il customer service del publisher ha assicurato che gli sviluppatori stanno indagando sul problema, con l'intento di risolverlo quanto prima con la pubblicazione di una patch correttiva.

