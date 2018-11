Fallout 76: un bug sta trasformando i personaggi in creature deformi

Uno dei primi obiettivi che i giocatori si prefissano una volta giunti nel West Virginia di Fallout 76 , è quello di andare alla ricerca dell' Armatura Atomica . Peccato però che, come segnalato da diversi giocatori su Twitter, questa sia afflitta da un grave bug per cui, o indossandola o disequipaggiandola, i personaggi vengono trasformati in creature nude e deformi . Il problema non si limita al solo fattore estetico, per cui si potrebbe anche chiudere un occhio e prenderla con ironia: i giocatori sono di fatto immobilizzati a causa di questo errore tecnico, ed in tanti si sono rivolti direttamente a Bethesda affinché venga al più presto pubblicata una patch risolutiva. Potete giudicare da voi tramite le immagini che trovate in chiusura di articolo.

I can't get out of the "power armor"! I've been stuck for about 2 hours now pic.twitter.com/5C214M3B1G — Adrian Valencia (@CH0COLATE_CAKE) 14 novembre 2018

@Fallout I cant get out of my power armor and this is what i look like pic.twitter.com/dJAlDyQCJR — David Vincent (@Davidcelticwolf) 14 novembre 2018

#Fallout76 So my friends power armor became invisible and this happened <3 😂 @Fallout pic.twitter.com/bSNmrLm8VI — Chara (@pikach0w6) 5 novembre 2018