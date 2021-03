Fallout 76 e le novità della Roadmap 2021: si va a caccia di UFO e alieni!

Dopo essersi lasciata alle spalle i gravi problemi di lancio di Fallout 76, Bethesda guarda con fiducia al futuro del GDR multiplayer e promette di arricchire l'esperienza sci-fi con tutta una serie di contenuti inediti che saranno lanciati da qui a fine 2021.

La Roadmap 2021 delineata dalla nuova sussidiaria di Microsoft parte ovviamente dalla conferma dei grandi cambiamenti in arrivo per CAMP e SPECIAL di Fallout 76 citati nei giorni scorsi da Bethesda. A partire dal mese di aprile, assisteremo inoltre al ritorno di Armor Aces e della sua feroce battaglia contro il Commisario Caos e gli Yukon 5 per tutta la durata della Stagione 4.

Eccovi una panoramica completa sulle sorprese in arrivo nell'universo free roaming di Fallout 76 fino alla fine dell'anno:

Estate - Regno d'Acciaio : la nuova fase ingame di Fallout 76 porterà in dote nuove missioni, ambientazioni inedite, personaggi secondari originali e potenti ricompense che consentiranno agli utenti di "cambiare la Zona Contaminata". Sarà inoltre possibile creare oggetti leggendari specifici grazie a dei moduli speciali.

: la nuova fase ingame di Fallout 76 porterà in dote nuove missioni, ambientazioni inedite, personaggi secondari originali e potenti ricompense che consentiranno agli utenti di "cambiare la Zona Contaminata". Sarà inoltre possibile creare oggetti leggendari specifici grazie a dei moduli speciali. Autunno - Il Mondo Cambia : è prevista l'evoluzione dei Mondi Privati e un'espansione per le operazioni giornaliere. Saranno disponibili anche diversi elementi aggiuntivi tra armi, armature e oggetti leggendari a quattro stelle.

: è prevista l'evoluzione dei Mondi Privati e un'espansione per le operazioni giornaliere. Saranno disponibili anche diversi elementi aggiuntivi tra armi, armature e oggetti leggendari a quattro stelle. Inverno - Racconti delle Stelle: nel corso di questa importante fase di gioco assisteremo al ritorno di un "vecchio mito appalachiano" che sfreccia indisturbato sui cieli della Zona Contaminata a bordo di strani velivoli a forma di disco... inoltre, la sfida pubblica "Invasori dall’oltre-galassia" unirà tutti gli utenti del server per completare le sfide, affrontare nuovi nemici e guadagnare nuove e fantastiche ricompense.

A chi ci segue, ricordiamo infine che Fallout 76 ha ricevuto l'FPS Boost su Xbox Series X/S, una funzione che consente agli utenti delle console next gen Microsoft di aumentare il framerate (seppur diminuendo la risoluzione massima).