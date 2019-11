Fallout 76 celebra l'anniversario: doppi punti XP e novità sulle sfide di Nuclear Winter

Oggi 14 novembre Fallout 76 celebra il primo anniversario! È stato un anno indubbiamente complicato, costellato da polemiche e bug di vario genere, ma Bethesda non si è mai arresa, continuando ad aggiornare il gioco bilanciandone l'esperienza a più riprese e arricchendolo con nuovi contenuti, tra cui spicca la battle royale di uclear Winter.

Mentre i giocatori continuano ad attendere la pubblicazione dell'espansione Wastelanders, posticipata al prossimo anno, Bethesda ha lanciato un Weekend Double XP per celebrare il primo compleanno del gioco. Dalle 17:00 di oggi 14 novembre alle 18:00 di lunedì 14 novembre i giocatori otterranno il doppio dei punti esperienza nelle modalità Avventura e Nuclear Winter.

A proposito di Nuclear Winter, Bethesda ci ha anche aggiornato sul disguido che s'è venuto a creare con le sfide di Halloween. Nonostante in passato la compagnia abbia sempre fornito gli orari basandosi sul fuso orario EST, l'ultimo evento si è concluso alla mezzanotte del 12 novembre del fuso orario GMT, quindi in anticipo di diverse ore. Dopo essersi scusata per l'inconveniente, la compagnia ha aggiunto che d'ora in avanti sarà molto più precisa con la comunicazione degli orari e che le sfide di Halloween (con tutte le relative ricompense) verranno riproposte in game a metà dicembre, assieme ad un set di sfide nuovo di zecca. I progressi ottenuti in precedenza verranno mantenuti, così tutti i giocatori potranno riprendere da dove avevano lasciato.