Fallout 76: ecco i codici di lancio validi fino al prossimo 8 aprile

Se siete tra gli appassionati di Fallout 76 che hanno raggiunto l'endgame, scoprire i codici di lancio dei silo Alpha, Bravo e Charlie rientra senza ombra di dubbio tra le vostre priorità. Fortunatamente abbiamo le informazioni che fanno al caso vostro, dal momento che alcuni giocatori sono già riusciti ad individuare due dei tre codici.

Ecco di seguito quanto scoperto dagli utenti:

Codice di lancio del Silo Alpha: 12914939

Codice di lancio del Silo Bravo: Ancora da scoprire

Codice di lancio del Silo Charlie: 35775253

I codici in questione saranno validi fino al prossimo lunedì 8 aprile 2019 e vi permetteranno di colpire un'area della mappa con un devastante missile nucleare. L'esplosione vi darà l'occasione perfetta di eliminare una potente creatura e ottenere bottino di alto livello. A partire dalla prossima settimana dovrete quindi nuovamente mettervi alla ricerca di nuovi codici per poter attivare l'evento.

Vi ricordiamo che per ottenere ciascun codice è necessario eliminare otto diversi Ghoul speciali, i quali lasceranno cadere un frammento di codice. Una volta ottenuti tutti dovrete procedere decifrarlo e, per farlo, potrete sfruttare alcuni siti web come NukaCrypt, che vi aiuterà nell'impresa.

Nel caso voleste sapere di più sul gioco, sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Fallout 76 e una lunga serie di consigli su come sopravvivere nel West Virginia.