Fallout 76: come accedere all'Ordine dei Misteri e sbloccare le quest

Tra le diverse fazioni presenti in Fallout 76, i giocatori possono imbattersi in un gruppo segreto chiamato Ordine dei Misteri. In questa mini-guida vi spiegheremo dove trovarlo e come accedere alle relative quest.

Dirigetevi verso il Centro Medico a sud-ovest di Charleston (probabilmente lo avrete già visitato durante la quest principale). Nel vicolo a nord dell'ingresso troverete il corpo di una ragazza che indossa un Vestito stracciato. Saccheggiando il cadavere riceverete un messaggio criptico sul vostro Pipboy, mentre un "Velo consumato" apparirà nel vostro inventario. Prendete il velo e cerca di dare un senso al messaggio. Questo vi condurrà a est verso una villa in rovina chiamata Riverside Manor. Andate laggiù, prestando attenzione ai Super Mutanti lungo il tragitto.

Una volta giunti sul luogo, entrate all'interno della casa e andate di sopra per trovare il terminale dello studio. Accedendo al terminale scoprirete che la villa è l'ex residenza di Shannon Rivers, voce dell'attrice della Mistress of Mystery nel programma radiofonico Silver Shroud, che i fan dovrebbero ricordare da Fallout 4. Equipaggiate il Velo consumato che avete raccolto dal cadavere della ragazza e andate al piano di sotto. Nell'angolo nord-est del salone vedrete uno schermo decorativo che, non appena avvicinato, si ritrarrà per rivelare una porta segreta.

Scendete le scale e attraversate i laser blu per accedere al bunker segreto. All'interno del bunker prendete le scale al centro della stanza e accedete al terminale. Registratevi come Iniziato e otterrete un nuovo olonastro nel vostro inventario. Questo rivelerà che la signora Rivers era il capo di un'organizzazione segreta che addestrava le donne a combattere come il suo personaggio di Mistress of Mystery. Mentre ascoltate l'olonastro, dirigitevi verso est giù per le scale fino al terminale di fabbricazione per riparare il velo.

Accedete di nuovo al terminale centrale e richiedete l'assegnazione del mentore, sbloccando un nuovo punto di interesse sulla mappa più a sud, a Lewisburg. Raggiungete la destinazione e raccogliete ciò di cui avete bisogno. Al vostro ritorno a Riverside Manor avrai accesso a una nuova serie di missioni da completare con l'Ordine dei Misteri.

