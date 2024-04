Fallout 76: come sbloccare l'Armatura Atomica nel gioco Bethesda

Se avete apprezzato l'Armatura Atomica indossata da uno dei protagonisti della serie TV di Fallout, disponibile su Amazon Prime, allora è molto probabile che desideriate utilizzarne una anche nei videogiochi. Proprio per questo motivo, oggi vi spiegheremo come fare per mettere le mani su una delle tante Power Armor di Fallout 76.

Raider

Si tratta dell'armatura più comune tra i giocatori di basso livello, poiché può essere ottenuto da chi ha raggiunto il livello 15 in Fallout 76. Come suggerisce lo stesso nome, si tratta della power Armor utilizzata dai banditi e può essere sbloccata in svariati modi. Il più comune è quello di completare la missione principale intitolata La chiave del passato, visto che alla fine il giocatore viene ricompensato con l'intero set, pronto per l'uso. In alternativa, potete trovarne i singoli pezzi in maniera casuale presso alcuni accampamenti dei Raider. Chi vuole invece ottenere i progetti per la fabbricazione dell'armatura deve farmare i tesori nascosti con la speranza di ottenerne uno.

EXC-17 (Excavator)

Questa possente Armatura Atomica è davvero utile poiché non solo fornisce una buona resistenza alle radiazioni e ai danni, ma permette di estrarre il quadruplo dei minerali grazie al suo perk speciale. Chi desidera indossare questa Power Armor deve completare la quest Miracoli Minerari, attraverso la quale si possono ottenere tutti i progetti per realizzarla. In alternativa, dovete infiltrarvi nella Garrahan Mining Corporation fino a raggiungere il sotterraneo e poi interagire con il terminale del Project Manager.

X-01

Questa splendida Armatura Atomica è molto difficile da ottenere, poiché l'unico e solo modo per accedere ai progetti legati al crafting è quello di unirsi all'Enclave e raggiungere il livello Generale. Completato l'obiettivo, potrete scaricare i progetti dal terminale situato nel bunker di Whitespring.

T-45

La T-45 non è certo la Power Armor più forte tra quelle presenti in Fallout 76, ma è anche piuttosto accessibile. I progetti per il crafting sono tra le possibili ricompense dei tesori nascosti e i pezzi dell'armatura si possono trovare in maniera casuale in giro per il mondo di gioco.

T-51b

Proprio come la T-45, anche la T-51b non è un'armatura particolarmente forte, ma fa parte di quei set che si possono ottenere senza particolari sforzi grazie ad un pizzico di fortuna. Esattamente come l'armatura citata poco più sopra, si può trovare casualmente nel mondo di gioco (più precisamente nell'area di Watoga) o completando i tesori nascosti, che spesso ricompensano il giocatore con i progetti per la sua realizzazione.

T-60

È arrivato il momento della T-60, forse la più simile a quella vista nella serie TV di Fallout. Per poter utilizzare questa Power Armor occorre andare in giro per Watoga, dov'è possibile trovare i suoi pezzi in maniera casuale. In alternativa, si possono sbloccare container di Livello 3, che hanno la possibilità di includere un pezzo del set.

T-65

La T-65 è la più forte tra le Armature Atomiche appartenenti alla sua serie e può essere sbloccata esclusivamente da chi porta a termine la quest principale di Fallout 76. Una volta conclusa la storia, è possibile acquistare i progetti da Regs per 6.900 lingotti d'oro.

Ultracite

Dal momento che si tratta di un'armatura della Confraternita d'Acciaio, questa potente Armatura Atomica si può ottenere completando la quest legata all'espansione a tema Brotherhood of Steel: al termine della missione, riceverete un'armatura e i progetti per ricostruirla.

Strangler Heart

La Strangler Heart è senza ombra di dubbio la Power Armor col design più bizzarro, ma anche chi non l'apprezza per l'estetica chiuderà un'occhio, dal momento che si tratta dell'armatura con il più alto tasso di resistenza alle radiazioni. In questo caso, i progetti per costruirla sono in vendita per 6.900 lingotti d'oro presso Regs o Minerva.

Hellcat

La Hellcat è probabilmente la miglior armatura di Fallout 76 e, grazie all'incredibile difesa contro il piombo, viene spesso e volentieri utilizzata dai giocatori che amano competere in scontri PvP. In questo caso le opzioni per ottenere l'armatura sono due: si possono acquistare i progetti da Regs nel Vault 79 oppure si può completare la quest di Regno d'Acciaio.

Union

Legata all'espansione The Pitt, la Union Power Armor è ottima per chi ha intenzione di trasportare carichi molto pesanti. I progetti per la costruzione di questa possente Armatura Atomica sono in vendita per 4.800 timbri presso Giuseppe Della Ripa, uno degli NPC che si trovano al Whitespring Resort.

