Fallout 76 compie 3 anni: tante statistiche e la prova gratis di Fallout 1st

Domani 14 novembre cade il terzo compleanno di Fallout 76: il GDR multiplayer di Bethesda ha avuto vita difficile all'inizio, ma nei mesi successivi ha saputo risollevarsi a suon di contenuti e aggiornamenti correttivi. In occasione della ricorrenza, il team ha ben pensato di condividere tante statistiche e offrire una prova gratis di Fallout 1st.

Abbiamo così scoperto che in questi tre anni Fallout 76 è stato giocato da ben 11 milioni di utenti, i quali hanno completato 14,8 milioni di operazioni giornaliere e speso 95,3 miliardi di tappi. I tre nemici più sterminati in assoluto sono gli Ardenti, i Ghoul Ferali e i Supermutanti, mentre i più letali per i videogiocatori sono risultati essere lo Sheepsquatch Impostore, la Regina delle Bestie Ardenti e il Robot Sentinella Annihilator. Il Criptide ucciso più spesso è invece stato il Wendigo. Potete consultare l'infografica con tutte le statistiche in calce a questa notizia.

Come dicevamo in apertura, Bethesda sta anche concedendo ai giocatori l'opportunità di provare gratis il servizio Fallout 1st. Avete tempo fino a lunedì 15 novembre per nel negozio atomico e richiedere gratuitamente l’oggetto dell’anteprima di Fallout 1st, in modo da provare i vantaggi dell’abbonamento, come la tenda di sopravvivenza e la cassa di rottami. Ricordatevi di sbloccare la cassa a parte dopo aver riscattato l’anteprima nel negozio e assicuratevi di ottenere anche altri omaggi come i pavimenti e la carta da parati del meccanico. Ulteriori dettagli sull'anteprima possono essere trovati in questo articolo su Fallout.com.

Prima di lasciarvi alla consultazione dell'infografica, ricordiamo che a dicembre è previsto un nuovo aggiornamento di Fallout 76.